ДЕ БРЮЙНЕ — о Фодене: «Он один из величайших талантов, с кем я играл»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не скупился на комплименты в адрес партнера по команде Фила Фодена.

«Он – один из величайших талантов, с которыми я когда-либо играл. Он может войти в историю футбола в следующие 15 лет», — цитирует Де Брюйне Telefoot.

Отметим, что Фил Фоден — воспитанник «Манчестер Сити». В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 45 матчах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. В общей же сложности в составе «горожан» хавбек провел 262 матча за карьеру, забил 82 гола и сделал 51 голевую передачу.