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  4. ДЕ БРЮЙНЕ — о Фодене: «Он один из величайших талантов, с кем я играл»
Англия
15 апреля 2024, 11:04 |
191
0

ДЕ БРЮЙНЕ — о Фодене: «Он один из величайших талантов, с кем я играл»

Лидер Манчестер Сити рассыпался в комплиментах в адрес одноклубника

15 апреля 2024, 11:04 |
191
0
ДЕ БРЮЙНЕ — о Фодене: «Он один из величайших талантов, с кем я играл»
Getty Images/Global Images Ukraine. Де Брюйне и Фоден

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не скупился на комплименты в адрес партнера по команде Фила Фодена.

«Он – один из величайших талантов, с которыми я когда-либо играл. Он может войти в историю футбола в следующие 15 лет», — цитирует Де Брюйне Telefoot.

Отметим, что Фил Фоден — воспитанник «Манчестер Сити». В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 45 матчах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. В общей же сложности в составе «горожан» хавбек провел 262 матча за карьеру, забил 82 гола и сделал 51 голевую передачу.

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Фил Фоден Кевин де Брюйне Манчестер Сити
Источник Téléfoot
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