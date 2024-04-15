ДЕ БРЮЙНЕ — о Фодене: «Он один из величайших талантов, с кем я играл»
Лидер Манчестер Сити рассыпался в комплиментах в адрес одноклубника
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне не скупился на комплименты в адрес партнера по команде Фила Фодена.
«Он – один из величайших талантов, с которыми я когда-либо играл. Он может войти в историю футбола в следующие 15 лет», — цитирует Де Брюйне Telefoot.
Отметим, что Фил Фоден — воспитанник «Манчестер Сити». В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 45 матчах, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. В общей же сложности в составе «горожан» хавбек провел 262 матча за карьеру, забил 82 гола и сделал 51 голевую передачу.
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