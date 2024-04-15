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  4. В Барселоне назвали, сколько рассчитывают получать с обновленного Камп Ноу
Испания
15 апреля 2024, 10:54 |
332
0

В Барселоне назвали, сколько рассчитывают получать с обновленного Камп Ноу

Сумма более 100 млн евро в год

15 апреля 2024, 10:54 |
332
0
В Барселоне назвали, сколько рассчитывают получать с обновленного Камп Ноу
Getty Images/Global Images Ukraine. Стадион Камп Ноу

В «Барселоне» рассказали о проекте обновленного «Камп Ноу».

На этой неделе руководство каталонцев провело презентацию, посвященную реконструкции домашнего стадиона. Работы идут в соответствии с запланированными сроками. Первая игра команды на обновленном «Камп Ноу» может пройти в конце текущего года.

Предполагается, что основными источниками дохода станут новые спонсорские соглашения, связанные со стадионом, а также новые VIP-предложения, которые могут утроить получаемые суммы. Ожидается, что благодаря этому «блау-гранас» смогут зарабатывать на стадионе около 120 млн евро в год.

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Камп Ноу Барселона реконструкция стадиона
Источник Barca Universal
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