В Барселоне назвали, сколько рассчитывают получать с обновленного Камп Ноу
Сумма более 100 млн евро в год
В «Барселоне» рассказали о проекте обновленного «Камп Ноу».
На этой неделе руководство каталонцев провело презентацию, посвященную реконструкции домашнего стадиона. Работы идут в соответствии с запланированными сроками. Первая игра команды на обновленном «Камп Ноу» может пройти в конце текущего года.
Предполагается, что основными источниками дохода станут новые спонсорские соглашения, связанные со стадионом, а также новые VIP-предложения, которые могут утроить получаемые суммы. Ожидается, что благодаря этому «блау-гранас» смогут зарабатывать на стадионе около 120 млн евро в год.
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