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  4. Гвардиола назвал разницу между Манчестер Сити, Ливерпулем и Арсеналом
Англия
15 апреля 2024, 10:06 |
367
0

Гвардиола назвал разницу между Манчестер Сити, Ливерпулем и Арсеналом

«Горожане» лидируют в турнирной таблице

15 апреля 2024, 10:06 |
367
0
Гвардиола назвал разницу между Манчестер Сити, Ливерпулем и Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о главной разнице между «горожанами», а также «Арсеналом» и «Ливерпулем».

«Единственная большая разница между «Арсеналом», «Ливерпулем» и нами заключается в том, что они добыли много очков в добавленное время. Много. Это помогло им оказаться в том положении, в котором они находятся. Конечно, все три команды провели невероятные сезоны. Но благодаря этим поздним голам они завоевали много очков», — цитирует Гвардиолу Mirror.

Отметим, что после 32-х сыгранных туров «Манчестер Сити» с 73 очками лидирует в АПЛ. На счету «Арсенала» и «Ливерпуля» по 71 баллу.

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Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Арсенал Лондон Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Mirror
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