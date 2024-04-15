Гвардиола назвал разницу между Манчестер Сити, Ливерпулем и Арсеналом

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о главной разнице между «горожанами», а также «Арсеналом» и «Ливерпулем».

«Единственная большая разница между «Арсеналом», «Ливерпулем» и нами заключается в том, что они добыли много очков в добавленное время. Много. Это помогло им оказаться в том положении, в котором они находятся. Конечно, все три команды провели невероятные сезоны. Но благодаря этим поздним голам они завоевали много очков», — цитирует Гвардиолу Mirror.

Отметим, что после 32-х сыгранных туров «Манчестер Сити» с 73 очками лидирует в АПЛ. На счету «Арсенала» и «Ливерпуля» по 71 баллу.