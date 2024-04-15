ФОТО. Днепр-1 провел тренировку на Банникова перед игрой с Металлистом 1925

Уже полтора месяца длится вторая часть сезона 2023/24, и получилось так, что все 4 выездных поединка, запланированных на это время, «Днепр-1» проводит в Киеве и области. Именно в столице принимает ныне своих соперников и харьковский «Металлист 1925», так что днепровская команда утром 14 апреля отправилась по знакомому маршруту и по привычному графику.

Путь в Киев относительно свободными дорогами в воскресенье занял чуть больше 6 часов, и у игроков было некоторое время на отдых перед тренировкой. Занятие состоялось на поле УТК имени Банникова, и в нем принял участие вместе со всеми Эдуард Сарапий. Он из-за травмы не доиграл предыдущий матч против «Зари», а обследование показало сильный ушиб стопы.

Спортклубовцы традиционно накануне игры ограничились часовой тренировкой, которая содержала разминку, игровые упражнения и удары по воротам. Вечернее время в отеле посвящено теоретическому занятию и медицинским процедурам.

Матч 24 тура УПЛ между Металлистом 1925 и Днепром-1 пройдет 15 апреля в 18:00 на стадионе «Левый берег».