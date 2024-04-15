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Украина. Премьер лига
15 апреля 2024, 07:41 | Обновлено 15 апреля 2024, 07:48
239
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ФОТО. Днепр-1 провел тренировку на Банникова перед игрой с Металлистом 1925

Матч 24-го тура УПЛ пройдет 15 апреля в 18:00 на стадионе «Левый берег»

15 апреля 2024, 07:41 | Обновлено 15 апреля 2024, 07:48
239
0
ФОТО. Днепр-1 провел тренировку на Банникова перед игрой с Металлистом 1925
СК Днепр-1

Уже полтора месяца длится вторая часть сезона 2023/24, и получилось так, что все 4 выездных поединка, запланированных на это время, «Днепр-1» проводит в Киеве и области. Именно в столице принимает ныне своих соперников и харьковский «Металлист 1925», так что днепровская команда утром 14 апреля отправилась по знакомому маршруту и по привычному графику.

Путь в Киев относительно свободными дорогами в воскресенье занял чуть больше 6 часов, и у игроков было некоторое время на отдых перед тренировкой. Занятие состоялось на поле УТК имени Банникова, и в нем принял участие вместе со всеми Эдуард Сарапий. Он из-за травмы не доиграл предыдущий матч против «Зари», а обследование показало сильный ушиб стопы.

Спортклубовцы традиционно накануне игры ограничились часовой тренировкой, которая содержала разминку, игровые упражнения и удары по воротам. Вечернее время в отеле посвящено теоретическому занятию и медицинским процедурам.

Матч 24 тура УПЛ между Металлистом 1925 и Днепром-1 пройдет 15 апреля в 18:00 на стадионе «Левый берег».

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Днепр-1 тренировка Металлист 1925 - Днепр-1 Металлист 1925 фото Юрий Максимов стадион УТК им. Банникова Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Эдуард Сарапий
Источник СК Днепр-1
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