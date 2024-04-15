ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля

В понедельник, 15 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 ЛНЗ Черкассы – Верес

2.32 – 3.30 – 3.34

18:00 Металлист 1925 – Днепр-1

4.55 – 3.65 – 1.85

19:30 Фиорентина – Дженоа

1.94 – 3.70 – 4.34

22:00 Челси – Эвертон

1.76 – 4.41 – 4.51

22:00 Осасуна – Валенсия

2.26 – 3.27 – 3.74