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15 апреля 2024, 07:11 |
86
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля

Важные события во всех видах спорта

15 апреля 2024, 07:11 |
86
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля
ФК Днепр-1

В понедельник, 15 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 ЛНЗ Черкассы – Верес

Favbet 2.32 – 3.30 – 3.34

18:00 Металлист 1925 – Днепр-1

Favbet 4.55 – 3.65 – 1.85

19:30 Фиорентина – Дженоа

Favbet 1.94 – 3.70 – 4.34

22:00 Челси – Эвертон

Favbet 1.76 – 4.41 – 4.51

22:00 Осасуна – Валенсия

Favbet 2.26 – 3.27 – 3.74

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Источник Sport.ua
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