Другие новости15 апреля 2024, 07:11 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля
Важные события во всех видах спорта
15 апреля 2024, 07:11 |
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В понедельник, 15 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:30 ЛНЗ Черкассы – Верес
18:00 Металлист 1925 – Днепр-1
19:30 Фиорентина – Дженоа
22:00 Челси – Эвертон
22:00 Осасуна – Валенсия
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