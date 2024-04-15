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15 апреля 2024, 07:02 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

15 апреля 2024, 07:02 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 15 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Металлист 1925 – Днепр-1

Ggbet 4.70 – 3.60 – 1.83

22:00 Осасуна – Валенсия

Ggbet 2.26 – 3.10 – 3.65

22:00 Челси – Эвертон

Ggbet 1.74 – 4.20 – 4.50

КИБЕРСПОРТ

13:30 Turow Zgorzelec – Team Secret

Ggbet 2.16 – 1.65

16:00 Alliance – HAVU Gaming

Ggbet 1.27 – 3.50

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Источник Sport.ua
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