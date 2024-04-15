СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля

В понедельник, 15 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Металлист 1925 – Днепр-1

4.70 – 3.60 – 1.83

22:00 Осасуна – Валенсия

2.26 – 3.10 – 3.65

22:00 Челси – Эвертон

1.74 – 4.20 – 4.50

КИБЕРСПОРТ

13:30 Turow Zgorzelec – Team Secret

2.16 – 1.65

16:00 Alliance – HAVU Gaming

1.27 – 3.50