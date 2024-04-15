Другие новости15 апреля 2024, 07:02 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
15 апреля 2024, 07:02 |
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В понедельник, 15 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Металлист 1925 – Днепр-1
22:00 Осасуна – Валенсия
22:00 Челси – Эвертон
КИБЕРСПОРТ
13:30 Turow Zgorzelec – Team Secret
16:00 Alliance – HAVU Gaming
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