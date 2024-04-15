Чемпионат Нидерландов. ПСВ забил 6 голов, Аякс вернулся в топ-5

В Нидерландах завершился 30-й тур местного чемпионата.

ПСВ разгромил главного аутсайдера лиги «Витесс» (6:0). «Фейеноорд» также добыл победу. Правда, очень скромную – 1:0 в матче с «Фортуной».

«Аякс», который проводит слабый сезон, на своем поле обыграл «Твенте». Триумф позволил амсетрдамцам вернуться в топ-5 Эредивизи.

Чемпионат Нидерландов. 30-й тур.

ПСВ – Витесс – 6:0

Голы: де Йонг (28, 67), Тилман (30), Рамальо (37), Бакайоко (53), Лосано (90+2)

АЗ Алкмаар – Валвейк – 3:2

Голы: Сугавара (66), Садик (75), Павлидис (77) – Мин (3, 41)

Эксельсиор – Волендам – 4:0

Голы: Дуйвестйин (41) Лампру (43, 67), Парротт (55)

Утрехт – Гоу Эхед Иглс – 2:1

Голы: Ламмерс (4), Боздоган (90+2) – Наубер (42)

Аякс – Твенте – 2:1

Голы: Броббей (59), Бергевейн (81, пенальти) – Ван Вольфсфинкел (31)

НЕК – Зволле – 2:2

Голы: Огава (47, 53 пенальти) – Лам (10), Веланас (68)

Хераклес – Херенвен – 0:2

Голы: Наннели (9), ван Амерсфорт (88)

Фортуна – Фейеноорд – 0:1

Голы: Ганцко (18)

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