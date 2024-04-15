Чемпионат Нидерландов. ПСВ забил 6 голов, Аякс вернулся в топ-5
Завершился 30-й тур Эредивизи
В Нидерландах завершился 30-й тур местного чемпионата.
ПСВ разгромил главного аутсайдера лиги «Витесс» (6:0). «Фейеноорд» также добыл победу. Правда, очень скромную – 1:0 в матче с «Фортуной».
«Аякс», который проводит слабый сезон, на своем поле обыграл «Твенте». Триумф позволил амсетрдамцам вернуться в топ-5 Эредивизи.
Чемпионат Нидерландов. 30-й тур.
ПСВ – Витесс – 6:0
Голы: де Йонг (28, 67), Тилман (30), Рамальо (37), Бакайоко (53), Лосано (90+2)
АЗ Алкмаар – Валвейк – 3:2
Голы: Сугавара (66), Садик (75), Павлидис (77) – Мин (3, 41)
Эксельсиор – Волендам – 4:0
Голы: Дуйвестйин (41) Лампру (43, 67), Парротт (55)
Утрехт – Гоу Эхед Иглс – 2:1
Голы: Ламмерс (4), Боздоган (90+2) – Наубер (42)
Аякс – Твенте – 2:1
Голы: Броббей (59), Бергевейн (81, пенальти) – Ван Вольфсфинкел (31)
НЕК – Зволле – 2:2
Голы: Огава (47, 53 пенальти) – Лам (10), Веланас (68)
Хераклес – Херенвен – 0:2
Голы: Наннели (9), ван Амерсфорт (88)
Фортуна – Фейеноорд – 0:1
Голы: Ганцко (18)
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