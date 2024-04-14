Экс-форвард Ливерпуля Куйт добился первого тренерского успеха

Клуб «Беерсхот» под руководством бівшего нападающего сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Дирка Куйта выиграл второй дивизион чемпионата Бельгии.

В субботу, 13 апреля, клуб «Дендер» проиграл «Зюльте-Варегему» (1:4) и упустил возможность догнать в таблице «Беерсхот», который занимает 1-е место. Таким образом, в следующем сезоне «Беерсхот» под руководством Куйта будет играть в высшей бельгийской лиге/.

Как известно, ранее Дирк Куйт возглавлял нидерландский клуб «Ден Хааг», но был уволен через пять месяцев после назначения в 2022 году.