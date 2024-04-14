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Нидерланды
14 апреля 2024, 14:10 | Обновлено 14 апреля 2024, 14:20
45
0

Экс-форвард Ливерпуля Куйт добился первого тренерского успеха

43-летний специалист вывел «Беерсхот» в высший дивизион чемпионата Бельгии

14 апреля 2024, 14:10 | Обновлено 14 апреля 2024, 14:20
45
0
Экс-форвард Ливерпуля Куйт добился первого тренерского успеха
Getty Images/Global Images Ukraine. Дирк Куйт

Клуб «Беерсхот» под руководством бівшего нападающего сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Дирка Куйта выиграл второй дивизион чемпионата Бельгии.

В субботу, 13 апреля, клуб «Дендер» проиграл «Зюльте-Варегему» (1:4) и упустил возможность догнать в таблице «Беерсхот», который занимает 1-е место. Таким образом, в следующем сезоне «Беерсхот» под руководством Куйта будет играть в высшей бельгийской лиге/.

Как известно, ранее Дирк Куйт возглавлял нидерландский клуб «Ден Хааг», но был уволен через пять месяцев после назначения в 2022 году.

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Дирк Куйт чемпионат Бельгии по футболу Беерсхот
Источник De Telegraaf
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