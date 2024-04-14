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Италия
14 апреля 2024, 14:16 |
168
0

Ювентус нацелился на звездного форварда Арсенала

Габриэл Жезус может продолжить карьеру в Серии А

14 апреля 2024, 14:16 |
168
0
Ювентус нацелился на звездного форварда Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к форварду лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэлу Жезусу. Об этом сообщает Teamtalk.

Ожидается, что «Старая синьора» предложит за Жезуса примерно 55 миллионов евро. «Арсенал», вероятно, будет готов отпустить 27-летнего бразильца из-за его травматичности.

В нынешнем сезоне на счету Жезуса 8 голов и 6 ассистов в 29 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Контракт форварда рассчитан до лета 2027 года, Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

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Ювентус Габриэл Жезус Арсенал Лондон трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Источник TeamTalk
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