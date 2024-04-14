Ювентус нацелился на звездного форварда Арсенала

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к форварду лондонского «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэлу Жезусу. Об этом сообщает Teamtalk.

Ожидается, что «Старая синьора» предложит за Жезуса примерно 55 миллионов евро. «Арсенал», вероятно, будет готов отпустить 27-летнего бразильца из-за его травматичности.

В нынешнем сезоне на счету Жезуса 8 голов и 6 ассистов в 29 матчах за «Арсенал» во всех турнирах. Контракт форварда рассчитан до лета 2027 года, Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.