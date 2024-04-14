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Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 13:34 | Обновлено 14 апреля 2024, 13:38
156
0

Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Днепр-1

Поединок пройдет 15 апреля в 18:00 в Киевской области

14 апреля 2024, 13:34 | Обновлено 14 апреля 2024, 13:38
156
0
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Днепр-1
УПЛ

В понедельник, 15 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Металлист 1925» и «Днепр-1».

Игра пройдет в Млинове, что в Киевской области, на стадионе «Левый берег». Матч начнется в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» в таблице УПЛ занимает 15-е место, имея 17 очков после 23 игр. У «Днепра-1» 43 пункта после 23 встреч и 4-я позиция.

Видеотрансляцию матча «Металлист 1925» – «Днепр-1» проводит УПЛ ТВ.

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Металлист 1925 – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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