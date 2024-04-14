Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Металлист 1925
15.04.2024 18:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 13:08 |
134
0

Металлист 1925 – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 апреля в 18:00 матч 24-го тура УПЛ

14 апреля 2024, 13:08 |
134
0
Металлист 1925 – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В понедельник, 15 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Металлист 1925» и «Днепр-1».

Игра пройдет в Млинове, что в Киевской области, на стадионе «Левый берег». Матч начнется в 18:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» в таблице УПЛ занимает 15-е место, имея 17 очков после 23 игр. У «Днепра-1» 43 пункта после 23 встреч и 4-я позиция.

Видеотрансляцию матча «Металлист 1925» – «Днепр-1» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Металлист 1925 – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Днепр-1
Заря – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Есть потребность в защитной маске»
смотреть онлайн Металлист 1925 - Днепр-1 Металлист 1925 Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
Теннис | 14 апреля 2024, 09:06 11
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии

Лидер украинского женского тенниса – о поединке Кубка Билли Джин Кинг

Три перерыва, удаление и гол после проверки. Динамо одолело Александрию
Футбол | 13 апреля 2024, 19:40 263
Три перерыва, удаление и гол после проверки. Динамо одолело Александрию
Три перерыва, удаление и гол после проверки. Динамо одолело Александрию

Команды создали немало опасных моментов

ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
Футбол | 13.04.2024, 15:15
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 14.04.2024, 12:32
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
Футбол | 13.04.2024, 17:38
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
Атлетико – Жирона – 3:1. Как Довбик забил на 4-й мин. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
12.04.2024, 12:38 45
Футбол
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
14.04.2024, 02:47 64
Теннис
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
12.04.2024, 18:49 39
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
12.04.2024, 16:15 11
Футбол
Степаненко сделал решительное заявление о планах
Степаненко сделал решительное заявление о планах
12.04.2024, 11:50
Футбол
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
Игроки не из топ-5 чемпионатов, которые могут взорвать трансферный рынок
12.04.2024, 13:54 21
Футбол
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
Сапронова выгнали из эфира Setanta Sports во время матча Свитолиной
13.04.2024, 10:05 148
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем