В понедельник, 15 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Металлист 1925» и «Днепр-1».

Игра пройдет в Млинове, что в Киевской области, на стадионе «Левый берег». Матч начнется в 18:00.

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«Металлист 1925» в таблице УПЛ занимает 15-е место, имея 17 очков после 23 игр. У «Днепра-1» 43 пункта после 23 встреч и 4-я позиция.

Видеотрансляцию матча «Металлист 1925» – «Днепр-1» проводит УПЛ ТВ.

Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч также доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ

Металлист 1925 – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция