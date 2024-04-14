Назло Ливерпулю и прочим. Клуб АПЛ верит в экс-наставника Шахтера
«Брайтон» рассчитывает на продолжение сотрудничества с Роберто Де Дзерби
Английский клуб «Брайтон» верит, что сможет сохранить у себя тренера Роберто Де Дзерби в следующем сезоне.
Как известно, контракт 44-летнего итальянца с «Брайтоном» рассчитан до лета 2026 года.
В настоящий момент будущее Де Дзерби связывают с «Ливерпулем», «Баварией» или «Барселоной», где по завершении текущего сезона освободятся посты главных тренеров.
«Я еще не решил, что уйду, сейчас не время что-либо решать. Я расстроен и разочарован этим сезоном. Но я никогда не ссорюсь с Тони (владелец клуба. – прим.), Полом Барбером (директор клуба. – прим.) и со своими игроками», – приводятся слова Де Дзерби.
«Брайтон» в таблице АПЛ занимает 10-е место и сохраняет шансы на завоевание путевки в еврокубки. В нынешнем сезоне команда вылетела в 1/8 финала Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей римской «Роме».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник поделился впечатлениями от последнего матча Ла Лиги
Игрок «Полесья» рассказал о восстановлении после тяжелой травмы