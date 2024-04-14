Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№18 WTA) оценила поражение женской сборной Украины от команды Румынии со счетом 2:3 в матче Кубка Билли Джин Кинг.

«Мы сражались. Мы отдавали все свои силы по каждому матчу. Мы были очень и очень близки к победе.

Но, к сожалению, удача была не на нашей стороне. В следующий раз [будем] лучше и сильнее. Горжусь нашей командой», – написала Свитолина в сторис инстаграма.

Напомним, команда Украины после первого игрового дня вела в счете 2:0, но во второй игровой день преимущество растеряла.