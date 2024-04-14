Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
ITF
14 апреля 2024, 09:06 | Обновлено 14 апреля 2024, 09:17
2322
5

Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии

Лидер украинского женского тенниса – о поединке Кубка Билли Джин Кинг

14 апреля 2024, 09:06 | Обновлено 14 апреля 2024, 09:17
2322
5
Свитолина дала оценку матчу сборной Украины против Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№18 WTA) оценила поражение женской сборной Украины от команды Румынии со счетом 2:3 в матче Кубка Билли Джин Кинг.

«Мы сражались. Мы отдавали все свои силы по каждому матчу. Мы были очень и очень близки к победе.

Но, к сожалению, удача была не на нашей стороне. В следующий раз [будем] лучше и сильнее. Горжусь нашей командой», – написала Свитолина в сторис инстаграма.

Напомним, команда Украины после первого игрового дня вела в счете 2:0, но во второй игровой день преимущество растеряла.

По теме:
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
Киченок / Киченок – Богдан / Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина – Румыния – 2:2. Цуренко проиграла Кристиан, нервы на пределе
Элина Свитолина Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Украины по теннису
Источник Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еще почти 900 рашистов в пакетах. ВСУ обновили статистику потерь оккупантов
Война | 14 апреля 2024, 08:47 3
Еще почти 900 рашистов в пакетах. ВСУ обновили статистику потерь оккупантов
Еще почти 900 рашистов в пакетах. ВСУ обновили статистику потерь оккупантов

Украинская армия продолжает защищать страну

Громкие сенсации: минус Синнер и Джокович. Известны финалисты в Монте-Карло
Теннис | 13 апреля 2024, 20:10 9
Громкие сенсации: минус Синнер и Джокович. Известны финалисты в Монте-Карло
Громкие сенсации: минус Синнер и Джокович. Известны финалисты в Монте-Карло

Янник уступил Стефаносу Циципасу, Новак проиграл Касперу Рууду

Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Футбол | 13.04.2024, 21:01
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
Футбол | 13.04.2024, 15:15
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
ВИДЕО. Довбик забил в ворота Атлетико уже на 4-й минуте матча
Сына экс-нападающего Шахтера будут судить за групповое изнасилование
Футбол | 13.04.2024, 20:21
Сына экс-нападающего Шахтера будут судить за групповое изнасилование
Сына экс-нападающего Шахтера будут судить за групповое изнасилование
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Swimmer
двi румунки переграли всю, дуже рейтингову, команду iменi Свiтолiноi. Вони наче залiзнi були, а не купа наших дiвчат. 
Ответить
+5
KirTheKing
"Как подставить сестер киченок и выйти сухим из воды" -- смотрите увлекательный приключенческий двухсерийный триллер в кинотеатрах на широких экранах, начиная с 14 апреля
Ответить
0
himars_2023
Щось здала ти, Еліна, щось здала..Тим самим підвела усю команду і цей ганебний програш на твоїй совісті.
Ответить
-1
Sashko57
Комусь дуже потрібна була ситуація з Сапроновим, ось вам і результат.
Ответить
-2
Forcer Petya
Я думаю що скандал навколо ситуації з виконанням Сапронова з ефіру міг деморалізувати нашу збірну
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Степаненко сделал решительное заявление о планах
Степаненко сделал решительное заявление о планах
12.04.2024, 11:50
Футбол
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
Украина побеждает Румынию после первого дня. Что нужно для выхода в финал?
13.04.2024, 08:30 1
Теннис
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
Шовковский оценил удаление Волошина, ситуацию Нещерета и промахи Ваната
13.04.2024, 21:33
Футбол
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
12.04.2024, 18:49 39
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Динамо
13.04.2024, 07:45 11
Футбол
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
13.04.2024, 00:35 14
Теннис
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
Европейский гранд планирует подписать Лунина на замену легендарному вратарю
12.04.2024, 19:21 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем