Major League Soccer14 апреля 2024, 08:15 | Обновлено 14 апреля 2024, 08:19
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ВИДЕО. Как в старые добрые. Месси и Суарес принес победу Интер Майами
«Цапли» обыграли «Спортинг Канзас-Сити»
14 апреля 2024, 08:15 | Обновлено 14 апреля 2024, 08:19
964
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В ночь на 14 апреля в регулярном чемпионате МЛС клуб «Интер Майами» выяснил отношения со «Спортингом Канзас-Сити».
Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу флоридцев.
«Интер Майами» отметился волевой победой, пропустив гол уже на 6-й минуте поединка. На счету Лионеля Месси гол и результативная передача, а Луис Суарес стал автором победного гола «Интер Майами» на 71-й минуте.
Спортинг Канзас-Сити – Интер Майами – 2:3
Голы: Томми, 6, 58 – Гомес, 18, Месси, 51, Луис Суарес, 71.
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