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Major League Soccer
14 апреля 2024, 08:15 | Обновлено 14 апреля 2024, 08:19
964
0

ВИДЕО. Как в старые добрые. Месси и Суарес принес победу Интер Майами

«Цапли» обыграли «Спортинг Канзас-Сити»

14 апреля 2024, 08:15 | Обновлено 14 апреля 2024, 08:19
964
0
ВИДЕО. Как в старые добрые. Месси и Суарес принес победу Интер Майами
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 14 апреля в регулярном чемпионате МЛС клуб «Интер Майами» выяснил отношения со «Спортингом Канзас-Сити».

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу флоридцев.

«Интер Майами» отметился волевой победой, пропустив гол уже на 6-й минуте поединка. На счету Лионеля Месси гол и результативная передача, а Луис Суарес стал автором победного гола «Интер Майами» на 71-й минуте.

Спортинг Канзас-Сити – Интер Майами – 2:3

Голы: Томми, 6, 58 – Гомес, 18, Месси, 51, Луис Суарес, 71.

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Лионель Месси Луис Суарес Интер Майами Спортинг Канзас-Сити Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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