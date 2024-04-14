ВИДЕО. Как в старые добрые. Месси и Суарес принес победу Интер Майами

В ночь на 14 апреля в регулярном чемпионате МЛС клуб «Интер Майами» выяснил отношения со «Спортингом Канзас-Сити».

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу флоридцев.

«Интер Майами» отметился волевой победой, пропустив гол уже на 6-й минуте поединка. На счету Лионеля Месси гол и результативная передача, а Луис Суарес стал автором победного гола «Интер Майами» на 71-й минуте.

Спортинг Канзас-Сити – Интер Майами – 2:3

Голы: Томми, 6, 58 – Гомес, 18, Месси, 51, Луис Суарес, 71.