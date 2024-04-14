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14 апреля 2024, 06:46 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

14 апреля 2024, 06:46 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

13:00 Ворскла – Шахтер

Ggbet 11.50 – 5.70 – 1.29

16:00 Ливерпуль – Кристал Пэлас

Ggbet 1.19 – 7.40 – 15.50

18:30 Арсенал – Астон Вилла

Ggbet 1.30 – 6.00 – 9.70

КИБЕРСПОРТ

13:30 MOUZ – FaZe Clan

Ggbet 2.15 – 1.65

18:00 G2 Esports – Fnatic

Ggbet 1.20 – 4.20

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Источник Sport.ua
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