Другие новости14 апреля 2024, 06:46 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 14 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
14 апреля 2024, 06:46 |
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В воскресенье, 14 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
13:00 Ворскла – Шахтер
16:00 Ливерпуль – Кристал Пэлас
18:30 Арсенал – Астон Вилла
КИБЕРСПОРТ
13:30 MOUZ – FaZe Clan
18:00 G2 Esports – Fnatic
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