Команды Вернидуба подписали 70-ю мировую в чемпионатах Украины

Ничья «Кривбасса» в матче с «Рухом» (1:1) стала 70-й для команд Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины. Больше мировых в УПЛ подписали подопечные только шести тренеров. 59 раз под руководством Вернидуба делила очки с соперниками «Заря» и 11 «Кривбасс».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, чьи команды сделали наибольшее количество ничьих в УПЛ