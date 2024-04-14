Команды Вернидуба подписали 70-ю мировую в чемпионатах Украины
Больше ничьих в УПЛ сделали подопечные только 6 тренеров
Ничья «Кривбасса» в матче с «Рухом» (1:1) стала 70-й для команд Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины. Больше мировых в УПЛ подписали подопечные только шести тренеров. 59 раз под руководством Вернидуба делила очки с соперниками «Заря» и 11 «Кривбасс».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Тренеры, чьи команды сделали наибольшее количество ничьих в УПЛ
|
|
Тренер
|
Клубы
|
Ничьи
|
1.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Волынь (2), Карпаты (57), Кривбасс (5),
|
156
|
|
|
Металлург З (19), Металлист (62), Днепр (11)
|
|
2.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр (22), Динамо (2), Таврия (2),
|
138
|
|
|
Ильичевец (72), Ворскла (40)
|
|
3.
|
Владимир ШАРАН
|
Закарпатье (6), Александрия (57), Карпаты (1),
|
79
|
|
|
Минай (15)
|
|
4.
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Динамо (7), Верес (2), ЦСКА (29),
|
78
|
|
|
Металлист (25), Металлург З (4), Таврия (20)
|
|
5.
|
Олег ТАРАН
|
Кривбасс (58), Металлург З (14)
|
72
|
6.
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
Волынь (69), Металлург З (2)
|
71
|
7.
|
Семен АЛЬТМАН
|
Металлург Д (27), Черноморец (34), Таврия (9)
|
70
|
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Заря (59), Кривбасс (11)
|
70
|
9.
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Шахтер (45), Кремень (2), Металлург З (12),
|
68
|
|
|
Карпаты (4), Ильичевец (5)
|
|
10.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер (49), Динамо (14)
|
63
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