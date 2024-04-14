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Украина. Премьер лига
14 апреля 2024, 00:18 | Обновлено 14 апреля 2024, 00:24
13
0

Команды Вернидуба подписали 70-ю мировую в чемпионатах Украины

Больше ничьих в УПЛ сделали подопечные только 6 тренеров

14 апреля 2024, 00:18 | Обновлено 14 апреля 2024, 00:24
13
0
Команды Вернидуба подписали 70-ю мировую в чемпионатах Украины
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Ничья «Кривбасса» в матче с «Рухом» (1:1) стала 70-й для команд Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины. Больше мировых в УПЛ подписали подопечные только шести тренеров. 59 раз под руководством Вернидуба делила очки с соперниками «Заря» и 11 «Кривбасс».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Тренеры, чьи команды сделали наибольшее количество ничьих в УПЛ

Тренер

Клубы

Ничьи

1.

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь (2), Карпаты (57), Кривбасс (5),

156

Металлург З (19), Металлист (62), Днепр (11)

2.

Николай ПАВЛОВ

Днепр (22), Динамо (2), Таврия (2),

138

Ильичевец (72), Ворскла (40)

3.

Владимир ШАРАН

Закарпатье (6), Александрия (57), Карпаты (1),

79

Минай (15)

4.

Михаил ФОМЕНКО

Динамо (7), Верес (2), ЦСКА (29),

78

Металлист (25), Металлург З (4), Таврия (20)

5.

Олег ТАРАН

Кривбасс (58), Металлург З (14)

72

6.

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

Волынь (69), Металлург З (2)

71

7.

Семен АЛЬТМАН

Металлург Д (27), Черноморец (34), Таврия (9)

70

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря (59), Кривбасс (11)

70

9.

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Шахтер (45), Кремень (2), Металлург З (12),

68

Карпаты (4), Ильичевец (5)

10.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер (49), Динамо (14)

63

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Источник Sport.ua
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