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  4. Евгений ПАСТУХ: «По голевым моментам Рух переиграл Кривбасс»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 23:31 |
108
0

Евгений ПАСТУХ: «По голевым моментам Рух переиграл Кривбасс»

Игрок львовян прокомментировал ничью с криворожанами

13 апреля 2024, 23:31 |
108
0
Евгений ПАСТУХ: «По голевым моментам Рух переиграл Кривбасс»
ФК Рух. Евгений Пастух

В центральном матче 24 тура чемпионата УПЛ «Рух» дома обменялся голами с «Кривбассом» – 1:1.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua игрок львовян Евгений Пастух рассказал кто по его мнению был ближе к победе:

- Встречались команды, которые придерживаются одного стиля: заточенные на атаку, высокий прессинг, интенсивность.

Считаю, что по созданным голевым моментам мы превосходили гостей, но, как говорится, подвела реализация. все же, мы доказали, что являемся неудобным соперником для криворожан.

- Львовяне довольно неожиданно пропустили гол в раздевалку. Однако после перерыва «Рух» не сломался.
- Во время перерыва наш руководитель Виталий Пономарев сказал, что мы четко придерживались установки, указал на ошибки и попросил добавить в интенсивности, еще быстрее переходить к наступательным операциям. Как по мне, это нам удалось. Сравняли счет, еще были полумоменты.

- Возможно, «Кривбасс» удивил какими-то домашними заготовками?
- Нет, гости действовали так, как и мы надеялись. Мы хорошо готовились и криворожанам трудно было чем-то удивить. На мой взгляд, «Рух» провел матч на высоком уровне.

- Можешь сказать, что «Рух» провел свою лучшую игру в весенней части сезона?
- Давайте обойдемся без таких категорических оценок. Потому что я очень надеюсь, что наши лучшие матчи еще впереди. Это очень пригодится в борьбе за путевку в еврокубки. Для «Руха», за который выступают преимущественно молодые футболисты, это было бы большим достижением.

Ранее мы сообщали, что в субботу, 13 апреля, состоялся матч 24 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Рух» и «Кривбасс».

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс Евгений Пастух (футболист) инсайд
Источник Sport.ua
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