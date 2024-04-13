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Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 20:31 |
884
2

Черноморец сыграет с Зарей без трех игроков основного состава

Одесситы отправились на игру в Киев

13 апреля 2024, 20:31 |
884
2
Черноморец сыграет с Зарей без трех игроков основного состава
ФК Черноморец

Сегодня в обеденное время одесский «Черноморец» отправился в Киев, где завтра должен встретиться в календарном матче 24-го тура УПЛ с луганской «Зарей». В игре, которая состоится на стадионе «Левый берег», команда Романа Григорчука не сможет рассчитывать сразу на троих игроков основного состава.

Как стало известно Sport.ua, с «Зарей» не сыграет словенский полузащитник Йон Шпорн, который вскоре должен восстановиться от проблемы с паховой грыжей, из-за которой он вынужден был оказаться вне игры еще в начале весны. А вот два украинских игрока «Черноморца» – защитник Максим Брагару и нападающий Богдан Бойчук не примут участие в матче по другим причинам. Первый из них будет пропускать его из-за дисквалификации (в предыдущем туре, в игре с «Александрией», он получил лишнюю, четвертую, желтую карточку), а второй в связи с повреждением мышцы.

Перед 24 туром «Черноморец» занимает 8 место в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков. «Заря» расположилась на четыре ступеньки ниже, набрав 23 пункта.

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Йон Шпорн Максим Брагару Богдан Бойчук Черноморец Одесса Заря Луганск Черноморец - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма дисквалификация инсайд
Источник Sport.ua
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CheMP
с Зарёй нам никогда не было легко,но нужно брать очки. удачи,парни! 
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