Юрий ВЕРНИДУБ: «Почему такие вопросы задаете? Хватит из меня демона делать»

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб после ничьей 1:1 с «Рухом» агрессивно отреагировал на вопрос журналиста по поводу претензий тренера к арбитру во время игры.

«Арбитры? Чего вы мне постоянно такие вопросы задаете? Ну были претензии, но я что – нагрубил кому-то? Вы не ищите у меня этого, я их (судей – прим) не трогаю. Хватит из меня демона какого-то делать».

«Только я критиковал? А Виталий Пономарев не делал этого? Счет 1:1, равная игра, где-то справедливый счет. Где-то не хватило концентрации, но обе команды наиграли на этот результат. Для нас это неудачный результат».

«Почему не было Бизиманы? У нас 24 игрока в составе, я всех не могу поставить. Состав – мой выбор», – сказал Вернидуб.