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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Почему такие вопросы задаете? Хватит из меня демона делать»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 20:27 |
4849
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Почему такие вопросы задаете? Хватит из меня демона делать»

Наставник агрессивно ответил на вопрос журналиста

13 апреля 2024, 20:27 |
4849
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Почему такие вопросы задаете? Хватит из меня демона делать»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб после ничьей 1:1 с «Рухом» агрессивно отреагировал на вопрос журналиста по поводу претензий тренера к арбитру во время игры.

«Арбитры? Чего вы мне постоянно такие вопросы задаете? Ну были претензии, но я что – нагрубил кому-то? Вы не ищите у меня этого, я их (судей – прим) не трогаю. Хватит из меня демона какого-то делать».

«Только я критиковал? А Виталий Пономарев не делал этого? Счет 1:1, равная игра, где-то справедливый счет. Где-то не хватило концентрации, но обе команды наиграли на этот результат. Для нас это неудачный результат».

«Почему не было Бизиманы? У нас 24 игрока в составе, я всех не могу поставить. Состав – мой выбор», – сказал Вернидуб.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог Рух Львов Рух - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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