В субботу, 13 апреля, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Александрия» и «Динамо».

Игра проходит с 15:30 на стадионе «КСК Ника» в Александрии.

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Поединок дважды прерывался из-за тревоги, а на 45-й минуте киевлян в меньшинстве оставил Назар Волошин, получивший вторую желтую карточку.

На 64-й минуте «Динамо» все-таки смогло выйти вперед, автором точного удара стал 22-летний полузащитник Владимир Бражко.

ВИДЕО. Бражко вывел Динамо вперед в тяжелейшем матче против Александрии