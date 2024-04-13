ВИДЕО. Бражко вывел Динамо вперед в тяжелейшем матче против Александрии
Киевляне во втором тайме играют в меньшинстве
В субботу, 13 апреля, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Александрия» и «Динамо».
Игра проходит с 15:30 на стадионе «КСК Ника» в Александрии.
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Поединок дважды прерывался из-за тревоги, а на 45-й минуте киевлян в меньшинстве оставил Назар Волошин, получивший вторую желтую карточку.
На 64-й минуте «Динамо» все-таки смогло выйти вперед, автором точного удара стал 22-летний полузащитник Владимир Бражко.
ВИДЕО. Бражко вывел Динамо вперед в тяжелейшем матче против Александрии
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