Англия13 апреля 2024, 18:46 |
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Стабильность. Забарный сыграет в стартовом составе против Манчестер Юнайтед
Поединок начнется в 19:30
13 апреля 2024, 18:46 |
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В субботу, 13 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».
Наставники команд выбрали стартовый состав на матч. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный в очередной раз начнет матч с первых минут.
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
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