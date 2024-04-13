Стабильность. Забарный сыграет в стартовом составе против Манчестер Юнайтед

В субботу, 13 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед».



Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Наставники команд выбрали стартовый состав на матч. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный в очередной раз начнет матч с первых минут.

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.