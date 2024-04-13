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Англия
13 апреля 2024, 18:46 |
134
0

Стабильность. Забарный сыграет в стартовом составе против Манчестер Юнайтед

Поединок начнется в 19:30

13 апреля 2024, 18:46 |
134
0
Стабильность. Забарный сыграет в стартовом составе против Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 13 апреля, состоится матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Наставники команд выбрали стартовый состав на матч. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный в очередной раз начнет матч с первых минут.

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный стартовые составы
Источник Sport.ua
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