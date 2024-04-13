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Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 18:37 | Обновлено 13 апреля 2024, 18:57
2559
2

Матч Александрия – Динамо снова приостановлен из-за воздушной тревоги

На момент остановки в матче счет был не открыт

13 апреля 2024, 18:37 | Обновлено 13 апреля 2024, 18:57
2559
2
Матч Александрия – Динамо снова приостановлен из-за воздушной тревоги
ФК Динамо

В субботу, 13 апреля, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Александрия» и «Динамо».

Игра проходит с 15:30 на стадионе «КСК Ника» в Александрии.

На 59-й минуте поединок во второй раз был приостановлен. В Кировоградской области была объявлена воздушная тревога. Счет матча на момент объявления тревоги – 0:0.

К началу 24-го тура «Александрия» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка. «Динамо» занимает третье место, сыграв 21 матч и набрав 45 очков.

Матч будет возобновлен в 19:05.

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Источник Sport.ua
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odessa-mama
У кожному матчі киян - новий клоун: то Нещерет, а тепер Волошин...
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Max-Morlock
Посмотрят Свитолину.
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