ВИДЕО. Как Довбик не забил? Нереальный промах Артема в матче с Атлетико

В матче чемпионата Испании Жирона на выезде уступила Атлетико со счетом 1:3. Украинский форвард Артем Довбик забил гол на 4-й минуте и должен был забивать на 56-й минуте.

Однако Артем, замыкая прострел на дальнюю штангу, чудом не отправил мяч в ворота. Это мог быть 18-й гол Довбика в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Однако и с 17 голами нападающий сейчас идет первым в гонке лучших бомбардиров.

В обзоре момент Довбика с 03:30