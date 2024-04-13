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  4. ВИДЕО. Как Довбик не забил? Нереальный промах Артема в матче с Атлетико
Испания
13 апреля 2024, 19:10 |
1900
0

ВИДЕО. Как Довбик не забил? Нереальный промах Артема в матче с Атлетико

Украинцу не удалось оформить дубль

13 апреля 2024, 19:10 |
1900
0
ВИДЕО. Как Довбик не забил? Нереальный промах Артема в матче с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В матче чемпионата Испании Жирона на выезде уступила Атлетико со счетом 1:3. Украинский форвард Артем Довбик забил гол на 4-й минуте и должен был забивать на 56-й минуте.

Однако Артем, замыкая прострел на дальнюю штангу, чудом не отправил мяч в ворота. Это мог быть 18-й гол Довбика в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Однако и с 17 голами нападающий сейчас идет первым в гонке лучших бомбардиров.

В обзоре момент Довбика с 03:30

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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Атлетико - Жирона
Источник Sport.ua
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