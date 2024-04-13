Испания13 апреля 2024, 19:10 |
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ВИДЕО. Как Довбик не забил? Нереальный промах Артема в матче с Атлетико
Украинцу не удалось оформить дубль
13 апреля 2024, 19:10 |
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В матче чемпионата Испании Жирона на выезде уступила Атлетико со счетом 1:3. Украинский форвард Артем Довбик забил гол на 4-й минуте и должен был забивать на 56-й минуте.
Однако Артем, замыкая прострел на дальнюю штангу, чудом не отправил мяч в ворота. Это мог быть 18-й гол Довбика в нынешнем сезоне Ла Лиги.
Однако и с 17 голами нападающий сейчас идет первым в гонке лучших бомбардиров.
В обзоре момент Довбика с 03:30
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