Сыграет ли Лунин? Анчелотти выбрал стартовый состав на матч против Мальорки
Украинский вратарь выйдет в стартовом составе
В субботу, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Реал».
Игра пройдет на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме.
Наставник «Реала» Карло Анчелотти выбрал стартовый состав, дав возможность некоторым игрокам команды отдохнуть до следующего матча ЛЧ против «Манчестер Сити». С первых минут в очередной раз сыграет украинский вратарь Андрей Лунин, для которого это будет 26 матч в этом сезоне в старте.
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
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