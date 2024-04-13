Сыграет ли Лунин? Анчелотти выбрал стартовый состав на матч против Мальорки

В субботу, 13 апреля, состоится матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Мальорка» и «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Мальорка Сон Муа», который находится в Пальме.

Наставник «Реала» Карло Анчелотти выбрал стартовый состав, дав возможность некоторым игрокам команды отдохнуть до следующего матча ЛЧ против «Манчестер Сити». С первых минут в очередной раз сыграет украинский вратарь Андрей Лунин, для которого это будет 26 матч в этом сезоне в старте.



Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.