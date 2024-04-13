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Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 17:08 | Обновлено 13 апреля 2024, 17:16
431
0

Стали известны стартовые составы на поединок Рух – Кривбасс

Начало матча запланировано в 18:00

13 апреля 2024, 17:08 | Обновлено 13 апреля 2024, 17:16
431
0
Стали известны стартовые составы на поединок Рух – Кривбасс
ФК Кривбасс.

В субботу, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Кривбасс».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов».

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.

«Рух»: Ледвий, Слюбик, Холод, Сыч, Дидык, Роман, Пастух, Таллес, Теслюк, Плюман, Федор.

«Кривбасс»: Маханьков, Бандейра, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Вакулко, Соса, Микитишин, Кожушко.

Начало матча запланировано о 18:00.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс стартовые составы
Источник Sport.ua
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