Украина. Премьер лига13 апреля 2024, 17:08 | Обновлено 13 апреля 2024, 17:16
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Стали известны стартовые составы на поединок Рух – Кривбасс
Начало матча запланировано в 18:00
13 апреля 2024, 17:08 | Обновлено 13 апреля 2024, 17:16
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В субботу, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Рух» и «Кривбасс».
Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов».
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.
«Рух»: Ледвий, Слюбик, Холод, Сыч, Дидык, Роман, Пастух, Таллес, Теслюк, Плюман, Федор.
«Кривбасс»: Маханьков, Бандейра, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Вакулко, Соса, Микитишин, Кожушко.
Начало матча запланировано о 18:00.
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