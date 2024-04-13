Кто из украинок сыграет на теннисном турнире Олимпиады? Ответ сборной

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима рассказал о том, что Элина Свитолина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская планирует сыграть на Олимпиаде-2024.

«Все пятеро планируют сыграть на Олимпиаде, она стоит у них в календаре выступлений. Это самые титулованные соревнования в спортивном мире, поэтому они будут готовиться. У нас есть все шансы бороться за медаль: девушки набирают обороты. Если взять выступления в этом году, то и на Australian Open были классные результаты, и сестры Киченок в паре всегда очень неплохо играют, могут одолеть любого», – объяснил Филима.

Рейтинг отбора на Олимпиаду-2024 будет сформирован после Ролан Гаррос. Если на тот момент все пять теннисисток будут находиться в проходной зоне и получат разрешение соревноваться на Играх в Париже, то рейтинг будет одним из факторов выбора, кто не попадет в заявку Украины.

«Во-первых, будет рейтинг [влиять на то, кто попадет на Олимпиаду]. Дедлайн заявки – следующая неделя после Ролан Гаррос, и рейтинг будет приниматься во внимание», – добавил Филима.