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Чемпионат Англии
Ньюкасл
13.04.2024 14:30 – FT 4 : 0
Тоттенхэм
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Англия
13 апреля 2024, 16:27 | Обновлено 13 апреля 2024, 16:39
273
1

Подарок конкурентам в гонке за ЛЧ. Ньюкасл разгромил Тоттенхэм

Астон Вилла довольна таким результатом

13 апреля 2024, 16:27 | Обновлено 13 апреля 2024, 16:39
273
1
Подарок конкурентам в гонке за ЛЧ. Ньюкасл разгромил Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine

«Ньюкасл» в матче чемпионата Англии разгромил «Тоттенхэм» со счетом 4:0. Два гола хозяева забили за две минуты в первом тайме, воспользовавшись ошибками соперника.

Дубль оформил Исак, а Сороки, набрав 50 очков, поднимаются на 6-е место. «Тоттенхэм» остается в топ-4 с 60 пунктами, но у «Астон Виллы» будет возможность оказаться на четвертой позиции.

Англия на следующий сезон претендует на дополнительный слот в Лиге чемпионов, поэтому 5-е место может дать путевку в главный еврокубковый турнир.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Ньюкасл – Тоттенхэм 4:0
Голы: Исак, 30, 51, Гордон, 32, Шер, 88

Турнирная таблица

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Ньюкасл Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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ErichMariaШевченко
Продали  Ньюкаслу 6-е место
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