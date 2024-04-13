Подарок конкурентам в гонке за ЛЧ. Ньюкасл разгромил Тоттенхэм

«Ньюкасл» в матче чемпионата Англии разгромил «Тоттенхэм» со счетом 4:0. Два гола хозяева забили за две минуты в первом тайме, воспользовавшись ошибками соперника.

Дубль оформил Исак, а Сороки, набрав 50 очков, поднимаются на 6-е место. «Тоттенхэм» остается в топ-4 с 60 пунктами, но у «Астон Виллы» будет возможность оказаться на четвертой позиции.

Англия на следующий сезон претендует на дополнительный слот в Лиге чемпионов, поэтому 5-е место может дать путевку в главный еврокубковый турнир.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Ньюкасл – Тоттенхэм 4:0

Голы: Исак, 30, 51, Гордон, 32, Шер, 88

Турнирная таблица