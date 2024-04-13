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  4. Матч Александрия – Динамо приостановлен из-за воздушной тревоги
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 16:19 |
1052
1

Матч Александрия – Динамо приостановлен из-за воздушной тревоги

На момент остановки в матче счет был не открыт

13 апреля 2024, 16:19 |
1052
1
Матч Александрия – Динамо приостановлен из-за воздушной тревоги
ФК Динамо

В субботу, 13 апреля, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Александрия» и «Динамо».

Игра проходит на стадионе «КСК Ника» в Александрии.

На 33-й минуте поединок был приостановлен. В кировоградской области была объявлена воздушная тревога. Счет матча на момент объявления тревоги – 0:0.

К началу 24-го тура «Александрия» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка. «Динамо» занимает третье место, сыграв 21 матч и набрав 45 очков.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Динамо воздушная тревога
Источник Sport.ua
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Max-Morlock
Надо переносить на май.
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