Украина. Премьер лига13 апреля 2024, 16:19 |
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Матч Александрия – Динамо приостановлен из-за воздушной тревоги
На момент остановки в матче счет был не открыт
13 апреля 2024, 16:19 |
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В субботу, 13 апреля, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Александрия» и «Динамо».
Игра проходит на стадионе «КСК Ника» в Александрии.
На 33-й минуте поединок был приостановлен. В кировоградской области была объявлена воздушная тревога. Счет матча на момент объявления тревоги – 0:0.
К началу 24-го тура «Александрия» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка. «Динамо» занимает третье место, сыграв 21 матч и набрав 45 очков.
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