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Испания
13 апреля 2024, 15:16 | Обновлено 13 апреля 2024, 15:17
575
2

Довбик забил 17 гол в сезоне Ла Лиги. Украинец – лидер гонки бомбардиров

Опередил Беллингема и Будимира, у которых по 16 голов

13 апреля 2024, 15:16 | Обновлено 13 апреля 2024, 15:17
575
2
Довбик забил 17 гол в сезоне Ла Лиги. Украинец – лидер гонки бомбардиров
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

На старте матча чемпионата Испании против Атлетико гол забил форвард Жироны Артем Довбик, который оформил свой 17-й мяч в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Артем стал единоличным лидером в гонке бомбардиров, сумев обойти звездного хавбека Реала Джуда Беллингема и форварда Осасуны Анте Будимира, у которых по 16 точных ударов.

Артем ранее стал первым украинским игроком после Андрея Шевченко, кто сумел забить в топ-чемпионате больше 15 голов в сезоне.

Украинский хавбек Виктор Цыганков пропускает матч с Атлетико из-за травмы.

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Источник Sport.ua
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Max-Morlock
Атлетики не проснулись)
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George1
Вата в шоці
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