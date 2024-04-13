Довбик забил 17 гол в сезоне Ла Лиги. Украинец – лидер гонки бомбардиров

На старте матча чемпионата Испании против Атлетико гол забил форвард Жироны Артем Довбик, который оформил свой 17-й мяч в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Артем стал единоличным лидером в гонке бомбардиров, сумев обойти звездного хавбека Реала Джуда Беллингема и форварда Осасуны Анте Будимира, у которых по 16 точных ударов.

Артем ранее стал первым украинским игроком после Андрея Шевченко, кто сумел забить в топ-чемпионате больше 15 голов в сезоне.

Украинский хавбек Виктор Цыганков пропускает матч с Атлетико из-за травмы.