Довбик забил 17 гол в сезоне Ла Лиги. Украинец – лидер гонки бомбардиров
Опередил Беллингема и Будимира, у которых по 16 голов
На старте матча чемпионата Испании против Атлетико гол забил форвард Жироны Артем Довбик, который оформил свой 17-й мяч в нынешнем сезоне Ла Лиги.
Артем стал единоличным лидером в гонке бомбардиров, сумев обойти звездного хавбека Реала Джуда Беллингема и форварда Осасуны Анте Будимира, у которых по 16 точных ударов.
Артем ранее стал первым украинским игроком после Андрея Шевченко, кто сумел забить в топ-чемпионате больше 15 голов в сезоне.
Украинский хавбек Виктор Цыганков пропускает матч с Атлетико из-за травмы.
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