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13 апреля 2024, 14:04 | Обновлено 13 апреля 2024, 14:38
78
0

Шахтер U-14 – Динамо U-14. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля в 16:30 видеотрансляцию матча ДЮФЛУ

13 апреля 2024, 14:04 | Обновлено 13 апреля 2024, 14:38
78
0
Шахтер U-14 – Динамо U-14. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 апреля в 16:30 состоится матч ДЮФЛ Украины 2023/24 между командами Шахтер U-14 и Динамо U-14.

Смотрите видеотрансляцию матча Детско-юношеской футбольной лиги Украины.

Шахтер U-14 – Динамо U-14. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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