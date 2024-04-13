Молодежные турниры13 апреля 2024, 14:04 | Обновлено 13 апреля 2024, 14:38
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Шахтер U-14 – Динамо U-14. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 апреля в 16:30 видеотрансляцию матча ДЮФЛУ
13 апреля 2024, 14:04 | Обновлено 13 апреля 2024, 14:38
78
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13 апреля в 16:30 состоится матч ДЮФЛ Украины 2023/24 между командами Шахтер U-14 и Динамо U-14.
Смотрите видеотрансляцию матча Детско-юношеской футбольной лиги Украины.
Шахтер U-14 – Динамо U-14. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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