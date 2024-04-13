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13 апреля 2024, 14:30 | Обновлено 13 апреля 2024, 14:32
648
0

Шахтер U-16 – Динамо U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 апреля в 14:30 видеотрансляцию матча ДЮФЛУ

13 апреля 2024, 14:30 | Обновлено 13 апреля 2024, 14:32
648
0
Шахтер U-16 – Динамо U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 апреля в 14:30 состоится матч ДЮФЛ Украины 2023/24 между командами Шахтер U-16 и Динамо U-16.

Смотрите видеотрансляцию матча Детско-юношеской футбольной лиги Украины.

Шахтер U-16 – Динамо U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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