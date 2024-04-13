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Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 14:24 |
1562
1

Александрия – Динамо Киев. Стали известны стартовые составы

Матч 24-го тура УПЛ начнется в 15:30

13 апреля 2024, 14:24 |
1562
1
Александрия – Динамо Киев. Стали известны стартовые составы
Стадион Ника

Сегодня, 13 апреля, «Александрия» на стадионе «Ника» в матче двадцать четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет киевское «Динамо». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Пока команды занимают 11-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Руслана Ротаня и Александра Шовковского на матч:

«Александрия»: Шевченко, Ковалец, Кравченко, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Мартынюк, Калюжный, Копына, Шостак.

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Бражко, Андриевский, Шапаренко, Волошин, Кабаев, Ванат.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Динамо стартовые составы
Источник Sport.ua
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Gargantua
эксперимент с выходом Ярмоленко в старте показал, что Андрей пока не готов.
Хотя гол и забил, но в целом физически не тянул. Пока пусть выходит на замену.
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