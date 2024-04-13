Александрия – Динамо Киев. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 13 апреля, «Александрия» на стадионе «Ника» в матче двадцать четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет киевское «Динамо». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Пока команды занимают 11-е и 3-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Руслана Ротаня и Александра Шовковского на матч:

«Александрия»: Шевченко, Ковалец, Кравченко, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Мартынюк, Калюжный, Копына, Шостак.

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Бражко, Андриевский, Шапаренко, Волошин, Кабаев, Ванат.