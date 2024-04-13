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  4. ВИДЕО. Вратарь Оболони был удален на 9-й минуте матча против Миная
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 13:47 | Обновлено 13 апреля 2024, 13:53
509
1

ВИДЕО. Вратарь Оболони был удален на 9-й минуте матча против Миная

Это первая красная карточка в карьере Александра Рыбки

13 апреля 2024, 13:47 | Обновлено 13 апреля 2024, 13:53
509
1
ВИДЕО. Вратарь Оболони был удален на 9-й минуте матча против Миная
ФК Оболонь Киев. Александр Рыбка

Сегодня, 13 апреля 2024 года, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги между киевской «Оболонью» и «Минаем». После первого тайма счет встречи остается неоткрытым.

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На 9-й минуте поединка хозяева остались в меньшинстве. Вратарь «пивоваров» Александр Рыбка неудачно сыграл на выходе против Дениса Устименко, сбив нападающего на подступах к штрафной площади.

Это удаление стало первым в карьере 37-летнего голкипера.

ВИДЕО. вратарь Оболони был удален на 9-й минуте матча против Миная

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Источник Sport.ua
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Max-Morlock
видео где? если нет кацапской телеги
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