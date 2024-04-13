Сегодня, 13 апреля 2024 года, проходит матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги между киевской «Оболонью» и «Минаем». После первого тайма счет встречи остается неоткрытым.

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На 9-й минуте поединка хозяева остались в меньшинстве. Вратарь «пивоваров» Александр Рыбка неудачно сыграл на выходе против Дениса Устименко, сбив нападающего на подступах к штрафной площади.

Это удаление стало первым в карьере 37-летнего голкипера.

ВИДЕО. вратарь Оболони был удален на 9-й минуте матча против Миная