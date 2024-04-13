Сыграет ли Довбик? Стали известны составы на матч Атлетико – Жирона
Матч 31-го тура Ла Лиги начнется в 15:00
Сегодня, 13 апреля, «Атлетико» Мадрид на своем домашнем стадионе в матче тридцать первого тура Ла Лиги примет «Жирону». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.
Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик начнет матч в основном составе. Виктор Цыганков пропускает игру из-за травмы.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Атлетико»: Облак, Рикельме, Рейнилдо, Эрмосо, Савич, Молина, Сауль, Коке, Де Пауль, Гризманн, Корреа.
«Жирона»: Гассанига, Мигель, Давид Лопес, Блинд, Эрик Гарсия, Алейш Гарсия, Коуту, Савио, Солис, Эррера, Довбик.
👥 ¡Nuestro 1️⃣1️⃣ titular! pic.twitter.com/srXY8zZD8Z— Atlético de Madrid (@Atleti) April 13, 2024
𝐋’𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#AtletiGirona pic.twitter.com/8zoItFZ1qe— Girona FC (@GironaFC) April 13, 2024
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