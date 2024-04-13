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Испания
13 апреля 2024, 13:56 | Обновлено 13 апреля 2024, 13:57
2003
2

Сыграет ли Довбик? Стали известны составы на матч Атлетико – Жирона

Матч 31-го тура Ла Лиги начнется в 15:00

13 апреля 2024, 13:56 | Обновлено 13 апреля 2024, 13:57
2003
2
Сыграет ли Довбик? Стали известны составы на матч Атлетико – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 13 апреля, «Атлетико» Мадрид на своем домашнем стадионе в матче тридцать первого тура Ла Лиги примет «Жирону». Начало матча – в 15:00 по киевскому времени.

Украинский нападающий «Жироны» Артем Довбик начнет матч в основном составе. Виктор Цыганков пропускает игру из-за травмы.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Атлетико»: Облак, Рикельме, Рейнилдо, Эрмосо, Савич, Молина, Сауль, Коке, Де Пауль, Гризманн, Корреа.

«Жирона»: Гассанига, Мигель, Давид Лопес, Блинд, Эрик Гарсия, Алейш Гарсия, Коуту, Савио, Солис, Эррера, Довбик.

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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Виктор Цыганков стартовые составы
Источник Sport.ua
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Тут разгром Жироны
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