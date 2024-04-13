Ассистент Реброва объяснил, почему Мудрик не реализует свой талант

Глеб Платов, известный футбольный аналитик и ассистент Сергея Реброва в сборной Украины, объяснил, почему вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик не реализует свой талант.

– У Мудрика уровень таланта и уровень сознания самый высокий. Посмотрите, как Михаил работает каждый день, чтобы достигать своих целей. Он невероятно трудолюбивый и сосредоточенный.

– В чем тогда проблема сейчас?

– А в чем проблема?

– Я думаю, проблема в непонимании игры.

– А где проблема?

– Он не реализует свой «необыкновенный» талант.

– Почему не реализовывает? Он играет в «Челси». Его продали за 70+30 миллионов.

– Ты же аналитик высшего уровня. Я понимаю, что ты работаешь в сборной и должен быть дипломатичным, но мы видим, что это человек, который не показывает всего, на что способен его талант, из-за определенного непонимания, как это работает.

– Что он не понимает?

– Тактические моменты, элементы его роли на поле, что должен делать игрок его профайла на поле без мяча.

– Если мы говорим о «Челси», то там строится совершенно новая команда с новым тренером и новыми игроками.

– Уже год.

– Когда меняется даже небольшое количество игроков, процесс начинается почти с нуля. Поэтому я не считаю, что они год работают все вместе. Это гораздо более короткий срок. Им нужно время. И Михаилу, и всей команде. Это нормально. Пришел новый тренер, а через неделю все заиграли по-другому – так в футболе не работает. Это невозможно. Когда говорят, что за неделю поменяли команду – это неправда.

– Тебе не кажется, что матчи Мудрика за сборную – это полосатость? Где-то гениальные отрезки, где-то хорошие матчи, где-то полный провал.

– За время, когда я работаю в сборной, я не помню ни одного матча национальной команды, в котором Михаил выглядел ниже какого-то хорошего уровня.

В этом сезоне Михаил Мудрик провел 33 матча за «Челси», отметившись 6 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.