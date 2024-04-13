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  4. Кожушко: «Будем пытаться показать наш лучший футбол»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 12:47 |
77
0

Кожушко: «Будем пытаться показать наш лучший футбол»

Форвард «Кривбасса» – о предстоящем матче УПЛ против «Руха»

13 апреля 2024, 12:47 |
77
0
Кожушко: «Будем пытаться показать наш лучший футбол»
ФК Кривбас. Олег Кожушко

Нападающий криворожского «Кривбасса» Олег Кожушко поделился мыслями о предстоящем гостевом матче 24-го тура УПЛ против львовского «Руха».

– В матче первого круга игра была нелегкой. Готов ли «Кривбасс» реваншироваться?

– Да, правда, игру первого круга я пропустил. Был трудный матч. Конечно, настроены реабилитироваться за этот результат. Будем стараться показать наш лучший футбол, приложим максимум усилий для этого.

– Это будет центральный матч 24 тура?

- Думаю, да, ведь сыграют вторая и пятая команда УПЛ. Что касается соперника, то он сильный и очень хорошо выглядит сейчас, во втором круге. У них молодая скоростная команда, показывающая агрессивный футбол. «Рух» можно характеризовать только с хорошей стороны.

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Олег Кожушко Кривбасс Кривой Рог Рух Львов Рух - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Кривбасс
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