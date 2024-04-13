Кожушко: «Будем пытаться показать наш лучший футбол»
Форвард «Кривбасса» – о предстоящем матче УПЛ против «Руха»
Нападающий криворожского «Кривбасса» Олег Кожушко поделился мыслями о предстоящем гостевом матче 24-го тура УПЛ против львовского «Руха».
– В матче первого круга игра была нелегкой. Готов ли «Кривбасс» реваншироваться?
– Да, правда, игру первого круга я пропустил. Был трудный матч. Конечно, настроены реабилитироваться за этот результат. Будем стараться показать наш лучший футбол, приложим максимум усилий для этого.
– Это будет центральный матч 24 тура?
- Думаю, да, ведь сыграют вторая и пятая команда УПЛ. Что касается соперника, то он сильный и очень хорошо выглядит сейчас, во втором круге. У них молодая скоростная команда, показывающая агрессивный футбол. «Рух» можно характеризовать только с хорошей стороны.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В новом евросезоне Украина будет стартовать с 21-й позиции
Инвестор Элины комментировал поединок украинки с Кристиан на русском языке