Кожушко: «Будем пытаться показать наш лучший футбол»

Нападающий криворожского «Кривбасса» Олег Кожушко поделился мыслями о предстоящем гостевом матче 24-го тура УПЛ против львовского «Руха».

– В матче первого круга игра была нелегкой. Готов ли «Кривбасс» реваншироваться?

– Да, правда, игру первого круга я пропустил. Был трудный матч. Конечно, настроены реабилитироваться за этот результат. Будем стараться показать наш лучший футбол, приложим максимум усилий для этого.

– Это будет центральный матч 24 тура?

- Думаю, да, ведь сыграют вторая и пятая команда УПЛ. Что касается соперника, то он сильный и очень хорошо выглядит сейчас, во втором круге. У них молодая скоростная команда, показывающая агрессивный футбол. «Рух» можно характеризовать только с хорошей стороны.