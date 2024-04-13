Денис УСТИМЕНКО: «Сикан сейчас на ходу, Супряга может перезагрузиться»

Нападающий «Миная» Денис Устименко оценил форму своих экс-партнеров по сборной Украины U-20 – Владислава Супряги и Даниила Сикана.

– У Ваших партнеров по атаке в той «золотой» сборной так же не все получается в клубной карьере. Если Влад Супряга в подвешенном состоянии в «Динамо», то Дани Сикану не хватает стабильности в «Шахтере».

– Не знаю, как Вам ответить. Будучи с ними в одной команде, для себя я определил, что они оба на топовом уровне. Я их очень уважаю. Понимал, с кем веду конкуренцию. Они на то время полностью оправдывали ожидания.

Сейчас у Влада, я вижу, травмы пошли. Он хороший игрок. У него все будет хорошо. Если он сменит обстановку и там пойдет, то удачно перезагрузится. А Сикан сейчас на ходу. За ним приятно смотреть, как он развивается.