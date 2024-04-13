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  4. Луческу высказался о возможном возобновлении тренерской карьеры
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 12:58 |
309
0

Луческу высказался о возможном возобновлении тренерской карьеры

Румынский специалист примет решение в конце мая

13 апреля 2024, 12:58 |
309
0
Луческу высказался о возможном возобновлении тренерской карьеры
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

78-летний румынский футбольный специалист Мирча Луческу, известный в Украине по работе с донецким «Шахтером» и киевским «Динамо», высказался о возможном возобновлении тренерской карьеры:

«Я приму решение в конце мая. До того времени нет ответа. Сейчас я пытаюсь научиться быть болельщиком, быть футбольным болельщиком с трибуны, а не сбоку поля.

Смотреть футбол сверху - это совсем другое, это полностью меняет перспективу, анализ игры. Я еще не научился прыгать от радости после голов. Столько лет я оставался в стороне, мне приходилось быть уравновешенным и после побед, и после поражений».

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Мирча Луческу
Источник Digisport.ro
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