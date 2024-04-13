Луческу высказался о возможном возобновлении тренерской карьеры
Румынский специалист примет решение в конце мая
78-летний румынский футбольный специалист Мирча Луческу, известный в Украине по работе с донецким «Шахтером» и киевским «Динамо», высказался о возможном возобновлении тренерской карьеры:
«Я приму решение в конце мая. До того времени нет ответа. Сейчас я пытаюсь научиться быть болельщиком, быть футбольным болельщиком с трибуны, а не сбоку поля.
Смотреть футбол сверху - это совсем другое, это полностью меняет перспективу, анализ игры. Я еще не научился прыгать от радости после голов. Столько лет я оставался в стороне, мне приходилось быть уравновешенным и после побед, и после поражений».
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