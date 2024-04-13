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  4. Ростислав ЛЯХ: «Нас ждет интересная игра против Кривбасса»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 12:29 |
65
0

Ростислав ЛЯХ: «Нас ждет интересная игра против Кривбасса»

Защитник «Руха» поделился ожиданиями от матча с «Кривбассом»

13 апреля 2024, 12:29 |
65
0
Ростислав ЛЯХ: «Нас ждет интересная игра против Кривбасса»
УПЛ. Ростислав Лях

Защитник львовского «Руха» Ростислав Лях поделился ожиданиями от матча 24-го тура УПЛ против «Кривбасса».

– Ростислав, у вас впереди матч против «Кривбасса». Что можете сказать об этом сопернике?

– «Кривбасс» – это очень хорошая и опытная команда с хорошим подбором игроков. Нас ожидает тяжелая и интересная игра.

– Весной «Рух» снова приятно удивляет, команда закрепилась на пятом месте, создав небольшой отрыв от «Полесья». Есть ли у вас задача удержаться в пятерке?

– Пятое место является хорошим результатом для нас. Мы тяжело работаем на тренировках и сейчас это дает определенный эффект. Конечно, хотелось бы здесь закрепиться.

– Какой из весенних матчей дался вам тяжелее всего?

– Каждая игра по-своему была тяжелой, но, наверное, игра против «Шахтера» была самой тяжелой. Мы играли против чемпиона, у них очень качественные игроки, которые выступают в национальных сборных. Их уровень – это тот уровень, к которому хочется стремиться.

– Насколько высока конкуренция за место в стартовом составе «Руха»?

– На мой взгляд, у нас хорошая конкуренция за место в составе.

– Какие у вас ожидания от финиша сезона? Насколько тяжелой прогнозируете борьбу за места в еврокубках?

– Хочется, чтобы наша команда к решающим матчам подошла в лучших кондициях. Понимаем, насколько важные матчи нас ожидают, будет очень трудно. Но тем оно и интереснее.

Матч «Рух» – «Кривбасс» состоится 13 апреля в 18:00 по киевскому времени.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Кривбасс Ростислав Лях
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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