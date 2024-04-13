Оболонь – Минай. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 13 апреля, «Оболонь» на домашнем стадионе «Оболонь-арена» в матче двадцать четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет «Минай». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 14-е и 16-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Валерия Иващенко и Желько Любеновича на матч:

«Оболонь»: Рыбка, Осман, Дубко, Приймак, Грисьо, Черненко, Слободян, Запорожец, Груша, Нагиев, Краснопир.

«Минай»: Кемкин, Скиба, Поддубный, Корнийчук, Кисель, Ременяк, Петько, Семотюк, Кораблин, Устименко, Вакула.