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  4. Оболонь – Минай. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 11:54 |
127
0

Оболонь – Минай. Стали известны стартовые составы

Матч 24-го тура УПЛ начнется в 13:00

13 апреля 2024, 11:54 |
127
0
Оболонь – Минай. Стали известны стартовые составы
Оболонь-арена

Сегодня, 13 апреля, «Оболонь» на домашнем стадионе «Оболонь-арена» в матче двадцать четвертого тура Украинской Премьер-лиги примет «Минай». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 14-е и 16-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Валерия Иващенко и Желько Любеновича на матч:

«Оболонь»: Рыбка, Осман, Дубко, Приймак, Грисьо, Черненко, Слободян, Запорожец, Груша, Нагиев, Краснопир.

«Минай»: Кемкин, Скиба, Поддубный, Корнийчук, Кисель, Ременяк, Петько, Семотюк, Кораблин, Устименко, Вакула.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Минай Оболонь - Минай стартовые составы
Источник Sport.ua
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