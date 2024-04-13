Ракитич назвал худшее поражение за время выступлений за Барселону

Хорватский полузащитник Иван Ракитич назвал худшим поражением «Барселоны» за время своих выступлений за каталонский клуб разгром от итальянской «Ромы» (0:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов-2017/2018.

«Худшее поражение было в Риме в апреле 2018-го, потому что мы просто отдали игру. Можно уважать соперников и поздравлять их с победой, но матч мы сами отдали. Когда по-настоящему не удалось войти в игру, такое случается. И это было нашей виной.

Мы бы поступили по-другому, если бы можно было вернуться назад. Без замен в составе просто нужно всегда быть в игре. Нельзя просто нажать кнопку «повтор». Футбол – это то, что происходит сейчас, это настоящее», – сказал экс-хавбек «Барселоны».

Напомним, что Ракитич выступал за каталонцев с 2014-го по 2020-й. За это время хорват по четыре раза выиграл Ла Лигу и Кубок Короля, дважды завоевал Суперкубок Испании, а также по одному разу триумфовал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.