Ракитич назвал худшее поражение за время выступлений за Барселону
Хорватскому легионеру не дает покоя поединок семилетней давности
Хорватский полузащитник Иван Ракитич назвал худшим поражением «Барселоны» за время своих выступлений за каталонский клуб разгром от итальянской «Ромы» (0:3) в четвертьфинале Лиги чемпионов-2017/2018.
«Худшее поражение было в Риме в апреле 2018-го, потому что мы просто отдали игру. Можно уважать соперников и поздравлять их с победой, но матч мы сами отдали. Когда по-настоящему не удалось войти в игру, такое случается. И это было нашей виной.
Мы бы поступили по-другому, если бы можно было вернуться назад. Без замен в составе просто нужно всегда быть в игре. Нельзя просто нажать кнопку «повтор». Футбол – это то, что происходит сейчас, это настоящее», – сказал экс-хавбек «Барселоны».
Напомним, что Ракитич выступал за каталонцев с 2014-го по 2020-й. За это время хорват по четыре раза выиграл Ла Лигу и Кубок Короля, дважды завоевал Суперкубок Испании, а также по одному разу триумфовал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 13 апреля в 19:30 по Киеву
Бавария видит в Андрее преемника Мануэля Нойера, но необязательно уже в сезоне 2024/25