Вратарь Динамо пропустит матч против Александрии

Сегодня, 13 апреля 2024 года, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и киевским «Динамо».

Эту игру пропустит украинский вратарь «бело-синих» Руслан Нещерет. Причина – простуда.

Интересно, что в прошлом матче против ЛНЗ (1:1) Руслан Нещерет вышел в стартовом составе киевлян, но допустил результативную ошибку, которая стоила «Динамо» очков.

Матч «Александрия» – «Динамо» Киев состоится на стадионе «Ника» в 15:30 по киевскому времени.