Украина. Премьер лига13 апреля 2024, 11:31 |
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Вратарь Динамо пропустит матч против Александрии
Руслан Нещерет простудился
13 апреля 2024, 11:31 |
845
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Сегодня, 13 апреля 2024 года, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и киевским «Динамо».
Эту игру пропустит украинский вратарь «бело-синих» Руслан Нещерет. Причина – простуда.
Интересно, что в прошлом матче против ЛНЗ (1:1) Руслан Нещерет вышел в стартовом составе киевлян, но допустил результативную ошибку, которая стоила «Динамо» очков.
Матч «Александрия» – «Динамо» Киев состоится на стадионе «Ника» в 15:30 по киевскому времени.
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Комментарии 5
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Может аллергия?
Алергія на футбол! Мабуть ....
Ляпи не потрібно пропускати і тоді простуда пройде...
в углу стоял, а там сыро
Жах! Динама буде грати без вратника! Ужо-с-с-!
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