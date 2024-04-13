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  4. Вратарь Динамо пропустит матч против Александрии
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 11:31 |
845
5

Вратарь Динамо пропустит матч против Александрии

Руслан Нещерет простудился

13 апреля 2024, 11:31 |
845
5
Вратарь Динамо пропустит матч против Александрии
ФК Динамо Киев. Руслан Нещерет

Сегодня, 13 апреля 2024 года, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и киевским «Динамо».

Эту игру пропустит украинский вратарь «бело-синих» Руслан Нещерет. Причина – простуда.

Интересно, что в прошлом матче против ЛНЗ (1:1) Руслан Нещерет вышел в стартовом составе киевлян, но допустил результативную ошибку, которая стоила «Динамо» очков.

Матч «Александрия» – «Динамо» Киев состоится на стадионе «Ника» в 15:30 по киевскому времени.

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Руслан Нещерет Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Динамо болезнь
Источник ФК Динамо Киев
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UN
Может аллергия?
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+2
didora
Алергія на футбол! Мабуть ....
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0
Voxa Hvedyk
Ляпи не потрібно пропускати і тоді простуда пройде...
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0
Gargantua
в углу стоял, а там сыро
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0
a.fedorenko1953
Жах! Динама  буде грати без  вратника! Ужо-с-с-!
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-3
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