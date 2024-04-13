Эрик ТЕН ХАГ: «Быть ​​тренером – это как быть министром»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сравнил работу тренером и министром:

«Вы должны быть реалистами. Быть тренером – это как быть министром. Да, вы ничем не управляете, но в конце концов вы должны это принять. Вы ответственны за все. Я принимаю это».

Контракт Эрика тен Хага с «красными дьяволами» действует до лета 2025 года.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в этом сезоне Английской Премьер-лиги, набрав 49 очков в 31 матче. Команда имеет отрицательную разницу забитых/пропущенных мячей – -1.