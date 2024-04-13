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  4. Луис АЛЬБЕРТО: «Я уйду из Лацио после завершения сезона»
Италия
13 апреля 2024, 10:23 |
149
0

Луис АЛЬБЕРТО: «Я уйду из Лацио после завершения сезона»

Испанский полузащитник объявил об уходе из римского клуба

13 апреля 2024, 10:23 |
149
0
Луис АЛЬБЕРТО: «Я уйду из Лацио после завершения сезона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Альберто

Испанский полузащитник «Лацио» Луис Альберто объявил об уходе из римского клуба после завершения сезона 2023/24:

«Я покидаю «Лацио» в конце сезона. Все закончилось, я уже попросил расторгнуть контракт и расстаться. Я больше не хочу получать €1 от «Лацио». Мне пора покинуть клуб».

31-летний Луис Альберто выступает за «Лацио» с лета 2016 года. За это время на его счету 302 матча за «орлов», в которых он отметился 51 забитым мячом и 76 голевыми передачами.

Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока национальной сборной Испании в 14 миллионов евро.

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Источник Фабрицио Романо
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