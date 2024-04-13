Луис АЛЬБЕРТО: «Я уйду из Лацио после завершения сезона»
Испанский полузащитник объявил об уходе из римского клуба
Испанский полузащитник «Лацио» Луис Альберто объявил об уходе из римского клуба после завершения сезона 2023/24:
«Я покидаю «Лацио» в конце сезона. Все закончилось, я уже попросил расторгнуть контракт и расстаться. Я больше не хочу получать €1 от «Лацио». Мне пора покинуть клуб».
31-летний Луис Альберто выступает за «Лацио» с лета 2016 года. За это время на его счету 302 матча за «орлов», в которых он отметился 51 забитым мячом и 76 голевыми передачами.
Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока национальной сборной Испании в 14 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важнейшая игра для аутсайдеров Премьер-Лиги в борьбе за сохранение места среди сильнейших
Поединок состоится 13 апреля в 15:30