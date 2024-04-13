ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 апреля

В субботу, 13 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Оболонь – Минай

2.16 – 3.00 – 4.18

15:30 Александрия – Динамо Киев

7.50 – 4.60 – 1.46

17:00 Манчестер Сити – Лутон Таун

1.13 – 11.10 – 23.00

18:00 Рух Львов – Кривбасс

3.50 – 3.15 – 2.33