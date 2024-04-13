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13 апреля 2024, 09:18 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 апреля

Важные события во всех видах спорта

13 апреля 2024, 09:18 |
10
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 13 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Оболонь – Минай

Favbet 2.16 – 3.00 – 4.18

15:30 Александрия – Динамо Киев

Favbet 7.50 – 4.60 – 1.46

17:00 Манчестер Сити – Лутон Таун

Favbet 1.13 – 11.10 – 23.00

18:00 Рух Львов – Кривбасс

Favbet 3.50 – 3.15 – 2.33

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Источник Sport.ua
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