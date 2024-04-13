Другие новости13 апреля 2024, 09:18 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 апреля
Важные события во всех видах спорта
13 апреля 2024, 09:18 |
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В субботу, 13 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Оболонь – Минай
15:30 Александрия – Динамо Киев
17:00 Манчестер Сити – Лутон Таун
18:00 Рух Львов – Кривбасс
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