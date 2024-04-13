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13 апреля 2024, 09:14 |
11
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

13 апреля 2024, 09:14 |
11
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 13 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:00 Атлетико – Жирона

Ggbet 2.00 – 3.86 – 3.89

19:30 Мальорка – Реал Мадрид

Ggbet 5.34 – 3.78 – 1.77

КИБЕРСПОРТ

10:00 MOUZ – G2 Esports

Ggbet 2.16 – 1.72

13:15 Астралис – FaZe Clan

Ggbet 2.24 – 1.68

18:00 Dandelions – L1ga Team

Ggbet 4.43 – 1.39

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Источник Sport.ua
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