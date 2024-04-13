СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 апреля

В субботу, 13 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

15:00 Атлетико – Жирона

2.00 – 3.86 – 3.89

19:30 Мальорка – Реал Мадрид

5.34 – 3.78 – 1.77

КИБЕРСПОРТ

10:00 MOUZ – G2 Esports

2.16 – 1.72

13:15 Астралис – FaZe Clan

2.24 – 1.68

18:00 Dandelions – L1ga Team

4.43 – 1.39