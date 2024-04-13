Другие новости13 апреля 2024, 09:14 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 13 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
13 апреля 2024, 09:14 |
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В субботу, 13 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
15:00 Атлетико – Жирона
19:30 Мальорка – Реал Мадрид
КИБЕРСПОРТ
10:00 MOUZ – G2 Esports
13:15 Астралис – FaZe Clan
18:00 Dandelions – L1ga Team
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