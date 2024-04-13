Модрич пока не принял окончательное решение о своем будущем в Реале
В услугах хорвата заинтересованы клубы с Ближнего Востока и MLS, а также загребское Динамо
Полузащитник «Реала» Лука Модрич еще не принял окончательное решение об уходе из мадридского клуба. Об этом сообщил журналист Relevo Маттео Моретто.
Действующее соглашение Модрича с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2024 года.
По данным источника, 38-летний хорват не определился, будет ли продлевать контракт с мадридцами или перейдет в другой чемпионат.
Отмечается, что в услугах Модрича заинтересованы клубы с Ближнего Востока и MLS. Также интерес к Модричу проявляет загребское «Динамо», где будущий обладатель «Золотого мяча» начинал свою футбольную карьеру в середине 2000-х.
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