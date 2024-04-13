Сотрудник ПСЖ: «Неймар пресытился футболом и деньгами»

Сотрудник ПСЖ на правах анонимности рассказал L’Équipe, какое впечатление производил Неймар во время выступлений в парижском клубе в 2017-2023 годах.

«После двух или трех хороших сезонов Неймар стал производить впечатление человека, с которого хватит. Он пресытился футболом, пресытился деньгами. Он больше не был голоден. У него все еще была мотивация для того, чтобы играть за сборную, но не для того, чтобы ехать, к примеру, в Брест.

Когда Луис Энрике возглавил ПСЖ, он вызвал Неймара к себе и объяснил, что того ждет. Он сказал, чтобы Неймар искал себе новый клуб, и что в турне по Японии его не возьмут.

Луиш Кампуш в итоге убедил Энрике, что стоит взять Неймара, чтобы выгоднее его продать. Но ничего уже не работало, его поведение уже не было прежним. Этой истории в Париже следовало положить конец», — рассказал источник.