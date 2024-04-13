Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сотрудник ПСЖ: «Неймар пресытился футболом и деньгами»
Франция
13 апреля 2024, 08:23 |
1069
1

Сотрудник ПСЖ: «Неймар пресытился футболом и деньгами»

При этом мотивация играть за сборную у бразильца все еще есть

13 апреля 2024, 08:23 |
1069
1
Сотрудник ПСЖ: «Неймар пресытился футболом и деньгами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Сотрудник ПСЖ на правах анонимности рассказал L’Équipe, какое впечатление производил Неймар во время выступлений в парижском клубе в 2017-2023 годах.

«После двух или трех хороших сезонов Неймар стал производить впечатление человека, с которого хватит. Он пресытился футболом, пресытился деньгами. Он больше не был голоден. У него все еще была мотивация для того, чтобы играть за сборную, но не для того, чтобы ехать, к примеру, в Брест.

Когда Луис Энрике возглавил ПСЖ, он вызвал Неймара к себе и объяснил, что того ждет. Он сказал, чтобы Неймар искал себе новый клуб, и что в турне по Японии его не возьмут.

Луиш Кампуш в итоге убедил Энрике, что стоит взять Неймара, чтобы выгоднее его продать. Но ничего уже не работало, его поведение уже не было прежним. Этой истории в Париже следовало положить конец», — рассказал источник.

По теме:
УЕФА открыл дело против Барселоны. В чем провинились каталонцы
Ламин Ямал установил историческое достижение в Лиге чемпионов
Год назад Месси и Хакими чуть не подрались в ПСЖ. Кто остановил стычку?
Неймар ПСЖ Луис Энрике
Источник L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Мудрика тренеры выгоняли с поля»
Футбол | 12 апреля 2024, 14:45 0
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Мудрика тренеры выгоняли с поля»
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ: «Мудрика тренеры выгоняли с поля»

Полузащитник «Александрии» поделился воспоминаниями о Михаиле времен киевского «Арсенала»

Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Теннис | 13 апреля 2024, 00:35 13
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче
Украина – Румыния – 2:0. Свитолина выиграла у Кристиан в непростом матче

Элина переиграла Жаклин во 2-й игре матчевого противостояния Кубка Билли Джин Кинг

Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Футбол | 12.04.2024, 08:11
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
Два игрока сборной Украины cущественно подорожали за последние 6 месяцев
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
Футбол | 12.04.2024, 18:49
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
В УАФ оценили пенальти в матче Шахтера и Черноморца. Признали ошибку
Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13.04.2024, 07:35
Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
Неймар останні кілька років тільки  чекає чергової травми, щоб провести кілька місяців в своєму будинку в Ріо, займаючись відновлювальною терапією: шпілити покер і тьолок.
Ответить
+4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
Трубин пропустил. Бенфика дома победила Марсель в четвертьфинале ЛЕ
11.04.2024, 23:55 16
Футбол
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
Тренер Жироны оценил матч против Атлетико и борьбу за Лигу чемпионов
11.04.2024, 16:50
Футбол
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
11.04.2024, 09:05 2
Футбол
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
Форвард сборной Украины покинет клуб Ла Лиги по завершению сезона 2023/24
11.04.2024, 08:22 11
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
12.04.2024, 16:15 7
Футбол
Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
Минус Медведев и Зверев. Стали известны четвертьфиналисты Мастерса в Монако
11.04.2024, 23:54 1
Теннис
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
Капитан сборной Эстонии: «Если россия победит Украину, возможно, будет мир»
12.04.2024, 12:38 27
Футбол
Позор Ливерпуля, сборная U-17 проиграла Кипру, Трубин получил низкую оценку
Позор Ливерпуля, сборная U-17 проиграла Кипру, Трубин получил низкую оценку
12.04.2024, 06:50
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем