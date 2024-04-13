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  4. СТЕПАНЕНКО: «Ворскла сейчас в хорошем настроении – они вышли в финал Кубка»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 05:15 | Обновлено 13 апреля 2024, 05:45
146
0

СТЕПАНЕНКО: «Ворскла сейчас в хорошем настроении – они вышли в финал Кубка»

Опорный хавбек «Шахтера» рассказал о подготовке к поединку УПЛ

13 апреля 2024, 05:15 | Обновлено 13 апреля 2024, 05:45
146
0
СТЕПАНЕНКО: «Ворскла сейчас в хорошем настроении – они вышли в финал Кубка»
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Опорный хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о подготовке к поединку 24-го тура УПЛ с полтавской «Ворсклой»:

«Мы отрабатываем всегда интенсивную игру: прессинг, контрпрессинг, потому все упражнения построены на этом. Были упражнения, актуальные в следующей игре, но об этом мы говорить не будем.

Я думаю, что Ворскла сейчас в хорошем настроении – они вышли в финал Кубка. Есть хорошие результаты, у них достаточно опытная команда. Ребята давно играют друг с другом. Таков боевой коллектив. Мы знаем, как играет Ворскла. Нам все покажут и расскажут, на тренировках все отработаем. Но главное, чтобы мы играли в футбол, в который стремится играть Шахтер, выполняли то, что нам предлагает тренерский штаб, чтобы все были сконцентрированы и максимально готовы.

Я не могу говорить о всех, но я думаю, что все максимально сконцентрированы, работают. У нас уже команда, умеющая выигрывать турниры. Мы уже прошли вместе некоторое время. К нам присоединились молодые ребята, иностранцы, но они понемногу понимают философию Шахтера и что для того, чтобы выиграть турниры – нужно быть максимально готовыми во всех составляющих. Жажда победы и большой труд».

СТЕПАНЕНКО: «Ворскла сейчас в хорошем настроении – они вышли в финал Кубка»

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Источник ФК Шахтер Донецк
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