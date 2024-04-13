Украина. Премьер лига13 апреля 2024, 14:43 | Обновлено 13 апреля 2024, 14:49
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Стали известны даты и время матчей 27-го тура Украинской Премьер-лиги
Дирекция лиги определила даты проведения и время начала поединков
13 апреля 2024, 14:43 | Обновлено 13 апреля 2024, 14:49
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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 27-го тура УПЛ сезона 2023/24.
Поединки 27-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 4 по 6 мая.
УПЛ. 27-й тур
4 мая (суббота)
- 13:00. Александрия – Рух
- 15:30. Оболонь – ЛНЗ
- 18:00. Металлист 1925 – Ворскла
5 мая (воскресенье)
- 13:00. Полесье – Заря
- 15:30. Динамо – Колос
- 18:00. Шахтер – Черноморец
6 мая (понедельник)
- 13:00. Днепр-1 – Кривбасс
- 18:00. Верес – Минай
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