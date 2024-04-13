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Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 14:43 | Обновлено 13 апреля 2024, 14:49
173
0

Стали известны даты и время матчей 27-го тура Украинской Премьер-лиги

Дирекция лиги определила даты проведения и время начала поединков

13 апреля 2024, 14:43 | Обновлено 13 апреля 2024, 14:49
173
0
Стали известны даты и время матчей 27-го тура Украинской Премьер-лиги
УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 27-го тура УПЛ сезона 2023/24.

Поединки 27-го тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 4 по 6 мая.

УПЛ. 27-й тур

4 мая (суббота)

  • 13:00. Александрия – Рух
  • 15:30. Оболонь – ЛНЗ
  • 18:00. Металлист 1925 – Ворскла

5 мая (воскресенье)

  • 13:00. Полесье – Заря
  • 15:30. Динамо – Колос
  • 18:00. Шахтер – Черноморец

6 мая (понедельник)

  • 13:00. Днепр-1 – Кривбасс
  • 18:00. Верес – Минай
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Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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